Росавтодор заявил об ожидаемых в 2017 году 25 млрд руб от «Платона»

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) ожидает по итогам 2017 года около 25 млрд руб. поступлений в дорожный фонд от системы «Платон». Об этом заявил ТАСС руководитель дорожного агентства Дмитрий Прончатов.
Всего за время работы «Платона» к концу этого года будет собрано около 40 млрд руб., добавил собеседник агентства. По его словам, в 2016 году собрали около 16 млрд руб.
Генеральный директор оператора «Платона» — «РТ-Инвест Транспортные системы» заявил ТАСС, что за все время работы системы «Платон» в дорожный фонд поступило 38 млрд руб.
«Платон» — государственная система взимания платы с большегрузов. Она заработала в ноябре 2015 года. С этого момента грузовики массой более 12 т обязали оплачивать каждый километр, который они проехали по федеральной трассе. Деньги идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс большегрузами. В первое время после запуска был установлен льготный тариф стоимостью 1,53 руб. за 1 км федеральных трасс. С 15 апреля 2017 года тарифы повысились с 1,53 до 1,9 руб. за км.
В сентября глава Минтранса России Максим Соколов допустил индексацию тарифов системы «Платон» на уровень инфляции в 2018 году. Он добавил, что в министерстве готовят предложения по скидкам для разных категорий грузов и перевозчиков.