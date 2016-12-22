Неизвестный обстрелял окна жилых домов на юго-востоке Москвы

Неизвестный обстрелял окна жилых домов в столичном районе Текстильщики. Об этом заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Жильцы многоквартирных домов на 8-й и 11-й улице Текстильщиков 2 декабря подали в полицию не менее двух заявлений, пожаловавшись на то, что неизвестные повредили стекла в их квартирах. «По ним [заявлениям] собраны проверочные материалы, проводится проверка. Ведется розыск лица», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее о том, что полиция проводит проверку по факту обстрела окон жилых домов из пневматического оружия в Текстильщиках, писал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. В сообщении говорится, что жильцы домов на 8-й и 11-й улице Текстильщиков заявили в полицию, что окна нижних этажей дома уже две недели периодически обстреливают. После стрельбы неизвестные скрываются.

«Не исключено, что в окна квартир стреляли и на других улицах района», — добавил собеседник агентства.