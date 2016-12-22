Американская инвесткомпания увеличила долю в «Магните»

Американская инвесткомпания ​​Dodge & Cox увеличила долю во втором крупнейшем ретейлере России — сети «Магнит». Об этом говорится в сообщении российской компании.

Dodge & Cox увеличила свою долю в акционерном капитале ретейлера с 4,58 до 6,99%. Пять фондов под управлением инвесткомпании приобрели совместно 2,281 млн акций компании 17 ноября.

В середине ноября основной акционер «Магнита», компания Lavreno Limited Сергея Галицкого, продала 7,1 млн акций сети за 43,913 млрд руб. Акции разместили посредством ускоренного формирования книги заявок без публикации проспекта по цене 6,185 тыс. руб. за одну акцию.

Исходя из цены размещения, увеличение доли Dodge & Cox могло обойтись фонду примерно в 14,1 млрд руб.

Организатор сделки «ВТБ Капитал» рассказывал, что к вечеру дня размещения 15 ноября 78% SPO «Магнита» приобрели иностранные инвесторы. Так, «в США ушло 41%, в Великобританию — 36%, в РФ — 22%, и оставшаяся часть пришлась на инвесторов из континентальной Европы», рассказывал исполнительный директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Дмитрий Болясников.