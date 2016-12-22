В Ленобласти задержаны трое подростков по делу об убийстве мужчины

В Ленинградской области задержаны трое несовершеннолетних. Они подозреваются в жестоком убийстве 38-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Убийство произошло в ноябре в дачном доме в Тихвинском районе Ленинградской области. Следователи считают, что его совершил из-за личной неприязни один из ныне задержанных. 15-летний подросток избил мужчину вместе со своими товарищами и ударил его топором по голове и шее. После этого подозреваемые вынесли тело на соседний участок, где закопали его, а улики попытались сжечь. Затем несовершеннолетние проникли в квартиру погибшего и, похитив там деньги, распорядились ими по своему усмотрению.

В этом же месяце мать погибшего заявила в правоохранительные органы о пропаже сына. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).