Россия направила стратегические бомбардировщики в Индонезию

В рамках международного визита в Индонезию были направлены два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Перелет был совершен с аэродрома в Амурской области на индонезийский аэродром Биак. Бомбардировщики направились в Индонезию вместе с военно-транспортными самолетами Ил-76МД. «Во время перелета была осуществлена попутная дозаправка топливом в воздухе самолетов Ту-95МС от самолетов-заправщиков Ил-78 над акваторией Тихого океана», — сообщили в Минобороны.

Стратегические бомбардировщики Ту-95 эксплуатируются с середины 1950-х годов. Самолет оснащен турбовинтовыми двигателями и способен переносить как ядерное, так и неядерное вооружение. Бомбардировщики этого типа применяются Россией в Сирии, где Ту-95 наносят удары по объектам террористов.