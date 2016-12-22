В Севастополе появится первая в Крыму криптоплощадка

В Севастополе может появиться первая в Крыму криптоплощадка. Внедрением инвестпроекта займется Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) совместно с компанией «Констант Солюшенс Плюс», передает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора «Констант Солюшенс Плюс» Артема Кушнерика.

Севастополь выбран в качестве пилотной площадки для участия в программе цифровизации российской экономики по геополитическим факторам. «За счет возможности участия в проекте структур [Евразийского экономического союза] ЕАЭС, БРИКС (группа из пяти стран), а также любых частных инвесторов, держателей криптовалют в обход международных санкций будет обеспечена международная легитимация всего Крымского полуострова», — пояснил Кушнерик.

Криптопарк предусматривает внедрение блокчейн в процесс предоставления госуслуг, обеспечение функционирования в Крыму криптовалютной биржи, криптовалютных банкоматов и регулируемого оборота криптовалюты. «Наша компания верит, что реализация проекта криптопарка принесет пользу большому количеству государственных и финансовых структур, которые более всего заинтересованы в применении технологии блокчейн», — заключил собеседник агентства.

РАКИБ создана при участии и инициативе советника президента России по развитию интернета Германа Клименко. «Констант Солюшенс Плюс» занимается разработкой и внедрением технологий блокчейн в России.

Ранее в РАКИБ заявили, что пилотные проекты технологии блокчейн будут запущены в Новосибирской области.