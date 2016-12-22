Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,02 58,48 EUR Нал. 69,99 69,36 USD Бирж. 58,64 -0,17 EUR Бирж. 69,47 -0,22 USD ЦБ. 58,99 +0,47 EUR ЦБ. 69,91 +0,16 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 11738,00 +126,00 ММВБ 2106,02 -0,63% РТС 1131,44 -0,21% Brent 62,35 -0,19% DJIA 24290,05 +0,24% Nasdaq 6775,37 -1,05% FTSE 7372,14 +0,45%
В Севастополе появится первая в Крыму криптоплощадка
Лента новостей
Газзаев назвал унизительным участие в Олимпиаде под нейтральным флагом 11:31, Спорт Саакашвили обвинили в попытке госпереворота на Украине 11:21, Политика В Киеве задержали Михаила Саакашвили 11:20, Политика Россия направила стратегические бомбардировщики в Индонезию 11:18, Политика Трутнев сообщил об увольнениях после пропажи 64 млрд руб. для аэропортов 11:14, Общество Александр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ 11:00, Спорт В Москве задержали требовавших 100 млн руб. грабителей 10:46, Общество Основателя Carlo Pazolini признали банкротом 10:39, Бизнес СМИ сообщили об угрозах Саакашвили спрыгнуть с крыши во время обыска 10:37, Общество В Совфеде назвали «враньем» заявления Пентагона о заслугах США в Сирии 10:27, Политика В Севастополе появится первая в Крыму криптоплощадка 10:19, Технологии и медиа СМИ сообщили о 16 пострадавших из-за гололедицы в Москве 10:07, Общество В ГИБДД обратили внимание на видео с ездой по тротуару на Gelandewagen 10:01, Общество Вне игр: как и почему страны пропускали Олимпиады 09:40, Политика Минюст объявил «Голос Америки» и «Радио Свобода» иноагентами 09:37, Политика Побившего полицейского в ХМАО мужчину оштрафовали на 6 тыс. руб. 09:25, Общество Улучшенная реальность: автомобиль с «защитой от дурака» 09:17, Subaru XV и Autonews СК попросил объявить Тельмана Исмаилова в розыск по линии Интерпола 09:16, Общество Российские специалисты назвали самых привлекательных работодателей 09:02, Бизнес Приморских младшеклассников вызвали в военкомат для постановки на учет 08:47, Общество Посол в США счел «российское дело» поисками черной кошки в темной комнате 08:38, Политика Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 08:37, Lenovo и РБК «Медиазона» начала собирать пожертвования с читателей 08:25, Бизнес Палестина увидела «поцелуй смерти» в возможном решении США по Иерусалиму 08:17, Политика Аргентина провела тестовый взрыв в зоне исчезновения подлодки «Сан-Хуан» 07:41, Общество МГУ попал в топ-100 международного рейтинга по гуманитарным наукам 07:21, Общество Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 07:01, РБК и Thomson Reuters Жириновский перед выборами президента совершит агитационный перелет 07:00, Политика
В Севастополе появится первая в Крыму криптоплощадка
Технологии и медиа, 10:19
0
В Севастополе появится первая в Крыму криптоплощадка

В Севастополе может появиться первая в Крыму криптоплощадка. Внедрением инвестпроекта займется Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) совместно с компанией «Констант Солюшенс Плюс», передает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора «Констант Солюшенс Плюс» Артема Кушнерика.

Севастополь выбран в качестве пилотной площадки для участия в программе цифровизации российской экономики по геополитическим факторам. «За счет возможности участия в проекте структур [Евразийского экономического союза] ЕАЭС, БРИКС (группа из пяти стран), а также любых частных инвесторов, держателей криптовалют в обход международных санкций будет обеспечена международная легитимация всего Крымского полуострова», — пояснил Кушнерик.

Эксперты назвали лучшие регионы России для майнинга криптовалют
Технологии и медиа

Криптопарк предусматривает внедрение блокчейн в процесс предоставления госуслуг, обеспечение функционирования в Крыму криптовалютной биржи, криптовалютных банкоматов и регулируемого оборота криптовалюты. «Наша компания верит, что реализация проекта криптопарка принесет пользу большому количеству государственных и финансовых структур, которые более всего заинтересованы в применении технологии блокчейн», — заключил собеседник агентства.

Главное из мира криптовалют в режиме онлайн-трансляции
Технологии и медиа

РАКИБ создана при участии и инициативе советника президента России по развитию интернета Германа Клименко. «Констант Солюшенс Плюс» занимается разработкой и внедрением технологий блокчейн в России.

Ранее в РАКИБ заявили, что пилотные проекты технологии блокчейн будут запущены в Новосибирской области.

Теги: Крым , Севастополь , ЕАЭС , блокчейн , криптовалюта , РАКИБ
Главное
Саакашвили обвинили в попытке госпереворота на Украине Политика
Материалы по теме
Цепная экономика: как вложиться в блокчейн через индексные фонды Деньги
Госдума закажет исследования блокчейна и казачества Политика
Памфилова рассказала о применении технологии блокчейн на выборах Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку