Побившего полицейского в ХМАО мужчину оштрафовали на 6 тыс. руб.

В Ханты-Мансийском автономном округе мужчина за избиение полицейского в составе группы получил наказание в виде штрафа в размере 6 тыс. руб. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, передает «Интерфакс».



Как сообщается на сайте управления Следственного комитета Ханты-Мансийского округа, инцидент произошел 1 января в поселке Междуреченский Кондинского района. Сотрудники ДПС патрулировали улицы населенного пункта. Они заметили около одного из домов потасовку между компаниями молодых людей. Чтобы пресечь драку, сотрудники ДПС вызвали наряд патрульно-постовой службы полиции.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, участники драки оказали им сопротивление. Одного из полицейских они затащили в машину и начали избивать. Его напарник выстрелил несколько раз в воздух и один раз в ногу одного из молодых людей, который оказывал наибольшее сопротивление. Мужчина получил ранение. В результате были госпитализированы двое полицейских и раненый участник потасовки. Были задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 18 до 22 лет.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти).

Наказание в виде лишения свободы получили два фигуранта этого дела. Суд приговорил их к трем годам и трем месяцам и четырем годам и трем месяцам колонии. Еще двое обвиняемых получили от двух до трех лет принудительных работ.



По словам собеседника агентства, прокуратура не согласилась с приговором, посчитав его «чрезмерно мягким». Сторона обвинения подала апелляцию на решение суда.