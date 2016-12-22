Приморских младшеклассников вызвали в военкомат для постановки на учет

В Приморье трое семилетних школьников случайно получили вызовы в военкомат для постановки на учет. Об этом сообщил представитель военного комиссариата Уссурийска, передает «РИА Новости».
Собеседник агентства отметил, что повестки пришли из-за ошибки, которая возникла в передаче данных о призывниках. «Передали искаженную информацию», — сказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел.
Представитель муниципального казенного предприятия «Партнер», которое занимается передачей данных в военкомат, рассказал «РИА Новости», что некорректные данные передала местная больница. «В наших списках с гражданами, подлежащими первоначальной постановке на учет, дети отсутствуют. Так что ошибка в списках, скорее всего, от больницы», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что ошибка могла возникнуть из-за года рождения детей, 2010-го. «Бывают, что даты путаются, но в данном случае мы всё проверили», — сказал представитель предприятия.
В уссурийском военкомате рассказали «Интерфаксу», что сейчас письменные вызовы составляются исходя из списков молодых людей, которые родились в 2001 году. Представитель военного комиссариата сказал, что в больнице, которая передавала данные, перепутали цифры, и повестки получили семилетние мальчики. Он не уточнил, нужно ли младшеклассникам приходить в военкомат по ошибочной повестке.