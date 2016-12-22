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«Медиазона» начала собирать пожертвования с читателей
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«Медиазона» начала собирать пожертвования с читателей
Бизнес, 08:25
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«Медиазона» начала собирать пожертвования с читателей

Портал «Медиазона» со вторника, 5 декабря, начинает собирать пожертвования с читателей. Об этом сообщил издатель проекта Петр Верзилов, пишет газета «Ведомости».

По его словам, такое решение было принято, потому что «ресурсов больше не хватает на содержание и особенно развитие проекта». Верзилов отметил, что основным источником портала были пожертвования, дотации и гранты, которые поступали из иностранных фондов и организаций. Издатель добавил, что на эти средства «Медиазона» смогла существовать несколько лет. «Но это очень энергозатратная и ненадежная модель финансирования», — сказал Верзилов. Он отметил, что деньги, полученные из-за рубежа, сразу поступают на счета сотрудников редакции.

Издатель «Медиазоны» сказал, что месяц работы портала в среднем обходится в 2,5 млн руб., что составляет около 30 млн руб в год. По его словам, с помощью сбора пожертвований портал хочет собрать большую часть этой суммы. Верзилов заметил, что издание старается добиться того, чтобы читатели оформили подписку на месяц, а не сделали единовременный взнос. Именно поэтому сбор таких «пожертвований» будет неограничен.

Верзилов сообщил, что вводить подписку портал не стал, потому что это может закрыть доступ читателем к материалам. Издатель «Медиазоны» рассказал, что портал договорился о поддержке с политиками, писателями, журналистами и продюсерами, в том числе с оппозиционером Алексеем Навальным, журналистами Андреем Лошаком и Михаилом Зыгарем, кинокритиком Романом Волобуевом.

Представитель Навального подтвердил «Ведомостям», что оппозиционер поддержит «Медиазону». По его словам, политик будет перечислять ей 1 тыс. руб. каждый месяц. Собранные средства от читателей будут поступать сразу на счеты сотрудников портала. «Ведомости» отмечают, что если портал сможет собрать несколько миллионов рублей с помощью пожертвований, это станет самой крупной краудфандинговой кампанией для СМИ в России.

Новостной портал «Медиазона» работает с осени 2014 года. Сайт специализируется на материалах по правоохранительной, судебной и правозащитной тематике. Главным редактором «Медиазоны» является Сергей Смирнов. По словам Верзилова, в среднем сайт в месяц посещает миллион уникальных пользователей.

Теги: СМИ , Интернет , «Медиазона»
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