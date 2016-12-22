В Свердловской области при пожаре погибли отец и трое его детей

Прокуратура Свердловской области начала проверку после пожара в жилом доме, жертвами которого стали трое детей и их отец. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».



Как отмечается в сообщении, возгорание произошло ночью во вторник, 5 декабря, в квартире панельного двухквартирного жилого дома в селе Новоипатово Сысертского района. Тела отца и его детей были найдены во время разбора завалов после пожара. Погибшим детям было год, 12 и 14 лет. Издание Life.ru сообщает, что при пожаре пострадал один человек, а именно 32-летний мужчина. По данным портала, он был госпитализирован. Врачи оценили его состояние, как тяжелое.

В прокуратуре отметили, что, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрического счетчика. В ведомстве рассказали порталу «УралИнформБюро», что погибшая семья была благополучной и не состояла на учете.

На сайте управления МЧС по Свердловской области сообщается, что о пожаре сообщили соседи. Площадь возгорания составила 60 кв.м. Пожарные смогли потушить его в течение 24 минут. «Все усилия были направлены на недопущение распространения огня на соседнюю квартиру», — говорится в сообщении ведомства. В тушении пожара принимали участие семь сотрудников МЧС и две единицы пожарной техники.