Педагога из Читы уволили за нецензурное сообщение ученикам в соцсети

Суд оставил в силе увольнение педагога из Читы, которая в переписке в социальной сети прислала ученикам сообщение с нецензурными словами. Об этом сообщила представитель пресс-службы Черновского районного суда города Екатерина Софронова, передает ТАСС.



По ее словам, учитель вела несколько переписок в социальной сети и по ошибке отправила в группе со своими учениками сообщение с матом. После этого она была уволена из школы в соответствии. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы). Педагог не согласилась с таким решением и пыталась оспорить его в суде.

«Суд, принимая во внимание особенности работы истца в учебном заведении, его должностные обязанности и совершенный проступок, признанный работодателем аморальным, отказал истцу в удовлетворении исковых требований», — рассказала Софронова. По ее словам, учитель не согласилась с судом и подала апелляцию, которая была отклонена. В результате решение об ее увольнении осталось без изменений, заключила представитель суда.