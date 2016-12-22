СК обвинил офтальмолога в приведшей к слепоте ребенка халатности

На Камчатке врача-офтальмолога обвинили в халатности, из-за которой младенец потерял зрение. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Камчатскому краю.



Доктора обвинили по п.«б» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Как установило следствие, в 2012 году к врачу, которая работала офтальмологом в Петропавловск-Камчатской городской детской поликлинике, обратилась женщина с новорожденным сыном. У ребенка был риск развития заболевания ретинопатия, из-за которого человек может полностью потерять зрение. Врач приняла младенца, но, отметили в СК, «умышленно оказала медицинскую помощь, не отвечающую требованиями безопасности здоровья пациента».

В ведомстве сообщили, что офтальмолог не провела комплекс диагностических мероприятий, отказалась смотреть глаза ребенка, объяснив это тем, что он спит. Также она не взяла ребенка на диспансерное наблюдение, не диагностировала развитие заболевания и не назначила необходимое лечение. Кроме того, она поставила необоснованный диагноз, сказав, что младенец находится в группе риска, хотя на момент осмотра у мальчика была третья стадия заболевания. В феврале 2013 года мать ребенка обратилась к другому офтальмологу, который поставил пятую стадию ретинопатии, то есть слепоту на оба глаза.

Уголовное дело в отношении врача офтальмолога, обвиняемого в халатности, было направлено в суд. Ей грозит лишение свободы сроком до шести лет.