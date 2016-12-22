Сьерра-Леоне продала алмаз за $6,5 млн для вложений в развитие страны

Сьерра-Леоне продала один из самых больших в мире алмазов за $6,5 млн, чтобы вложить деньги в развитие страны. Об этом сообщает компания, которая занимается продажей этих драгоценных камней Rapaport Group, передает Reuters.
Алмаз 709 карат и размером с куриное яйцо, названный «Алмаз мира», был выставлен на аукцион в Нью-Йорке. Купил драгоценный камень британский миллиардер и ювелир Лоренс Графф (Forbes оценивает его состояние в $4,6 млрд).
По словам представителя Rapaport Group, от продажи алмаза правительство Сьерра-Леоне получит 59% или $3,9 млн налоговых поступлений. Эти средства власти вложат в очистку воды, постройку школ, медицинских центров, дорог и электрификацию страны.
В Rapaport Group добавили, что впервые на аукцион был выставлен алмаз, найденный в Сьерра-Леоне. В свою очередь, чиновники этой африканской страны выразили надежду, что продажа этого драгоценного камня станет шагом на пути к прекращению незаконной торговли алмазами.
Алмазы в Сьерра-Леоне финансировали гражданскую войну в этой африканской республике в 1990-х годах. Тогда повстанцы заставляли мирных жителей добывать камни, а на доходы от них покупали оружие. Тогда и появился термин «кровавые алмазы». В 2003 году был снят запрет ООН на экспорт этих драгоценных камней из Сьерра-Леоне, но в этой африканской республике до сих пор процветает контрабанда алмазов, отмечает Reuters.