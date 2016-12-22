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В Орловской области жертвами ДТП с грузовиком стали три человека
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В Орловской области жертвами ДТП с грузовиком стали три человека
Общество, 01:35
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В Орловской области жертвами ДТП с грузовиком стали три человека

В Орловской области жертвами ДТП с участием легковой машины и грузовика стали три человека, один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления МВД, передает «РИА Новости».

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на 12 км трассы Орел — Брянск около деревни Солнцево. Автомобиль Mitsubishi Lancer выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania. Издание «ОрелГрад» сообщает, что все погибшие находились в легковом автомобиле.

В МВД отметили, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на место ДТП и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Теги: ДТП , происшествие , Орловская область
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