В Орловской области жертвами ДТП с грузовиком стали три человека
Общество, 01:35
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В Орловской области жертвами ДТП с грузовиком стали три человека
В Орловской области жертвами ДТП с участием легковой машины и грузовика стали три человека, один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления МВД, передает «РИА Новости».
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на 12 км трассы Орел — Брянск около деревни Солнцево. Автомобиль Mitsubishi Lancer выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania. Издание «ОрелГрад» сообщает, что все погибшие находились в легковом автомобиле.
В МВД отметили, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на место ДТП и устанавливают обстоятельства произошедшего.