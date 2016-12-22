Министр обороны Эстонии предложил увеличить число призывников

Глава Минобороны Эстонии Юри Луйк заявил, что власти страны планируют в будущем увеличить число призывников на срочную службу в Силы обороны Эстонии с 3200 до 4000 человек. Об этом сообщает Эстонское национальное радиовещание.

По его словам, эта мера поможет «поднять престиж срочной службы». Луйк отметил, что на службу в Эстонии призывается лишь треть военнообязанных граждан одного года рождения, несмотря на то, что в стране существует всеобщая воинская повинность. «Этот подход нельзя назвать рациональным. Всеобщая обязанность должна быть всеобщей, иначе возникает вопрос, зачем вообще подобная обязанность в государстве существует, если она касается лишь некоторых граждан», — заявил Луйк на выступлении в парламенте.

Министр отметил, что оборонное ведомство подготовило ряд правовых актов для решения этой проблемы, в скором времени они будут направлены на рассмотрение в кабинет министров. Также Луйк пообещал ужесточить санкции за уклонение от срочной службы.