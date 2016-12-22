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Министр обороны Эстонии предложил увеличить число призывников
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Министр обороны Эстонии предложил увеличить число призывников
Политика, 23:07
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Министр обороны Эстонии предложил увеличить число призывников

Глава Минобороны Эстонии Юри Луйк заявил, что власти страны планируют в будущем увеличить число призывников на срочную службу в Силы обороны Эстонии с 3200 до 4000 человек. Об этом сообщает Эстонское национальное радиовещание.

По его словам, эта мера поможет «поднять престиж срочной службы». Луйк отметил, что на службу в Эстонии призывается лишь треть военнообязанных граждан одного года рождения, несмотря на то, что в стране существует всеобщая воинская повинность. «Этот подход нельзя назвать рациональным. Всеобщая обязанность должна быть всеобщей, иначе возникает вопрос, зачем вообще подобная обязанность в государстве существует, если она касается лишь некоторых граждан», — заявил Луйк на выступлении в парламенте.

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Министр отметил, что оборонное ведомство подготовило ряд правовых актов для решения этой проблемы, в скором времени они будут направлены на рассмотрение в кабинет министров. Также Луйк пообещал ужесточить санкции за уклонение от срочной службы.

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В феврале глава внешней разведки Эстонии Микк Марран сообщил, что Россия планирует осуществить провокации в отношении военнослужащих НАТО, которые будут размещены на территории стран Восточной Европы. Марран подчеркнул, что Россия намерена дискредитировать планы североатлантического альянса по укреплению восточной границы НАТО. По его словам, российские власти займутся поиском компромата на солдат НАТО, киберiпионажем и дезинформацией.
Теги: Эстония , Министерство обороны , призывники , Армия
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