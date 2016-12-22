На Ямайке установили памятник Усейну Болту

Бронзовый памятник бегуну Усейну Болту открыли на родине спортсмена — Ямайке. Об этом сообщает местное издание The Gleaner.
Статуя высотой в 2,5 м установлена возле стадиона в городе Кингстоне, где Болт начал карьеру. Она изображает бегуна во время демонстрации его фирменного жеста-молнии, которым он сопровождал каждую победу.
Болт заявил, что даже представить не мог, что такое когда-нибудь случится. Присутствовавший на открытии премьер-министр страны Эндрю Хоулнесс заявил, что спортсмен очень много сделал для улучшения имиджа государства.
Усейн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу на короткие дистанции. Болт — самый быстрый в истории спринтер на дистанциях в 100 и 200 м. Спортсмен завершил карьеру в 2017 году.