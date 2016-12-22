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Томская область возглавила рейтинг лидерского потенциала регионов
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Томская область возглавила рейтинг лидерского потенциала регионов
Общество, 22:01
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Томская область возглавила рейтинг лидерского потенциала регионов

Томская область возглавила интегральный рейтинг лидерского потенциала российских регионов, составленный по итогам первого этапа конкурса «Лидеры России». Об этом РБК сообщил ректор РАНГХиГМ, бывшей оператором конкурса, Владимир Мау.

Лидер рейтинга набрал в общей сложности 67 баллов. В десятку лучших также вошли Севастополь (69), Свердловская область (73), Санкт-Петербург (75), Новосибирская область (76), Москва (83), Тюменская область (85), Приморский край (87), Ростовская (88) и Сахалинская области (90).

При составлении рейтинга учитывались четыре показателя. Активность (отношение количества поданных заявок к числу совершеннолетних жителей региона), мотивацию (отношение количества участников, загрузивших все требуемые данные, к количеству заявок), соотношение числа получивших приглашения на тест управленческого потенциала и приступивших к нему и отношение количества прошедших тест к общему количеству участников. Место в рейтинге определялось суммой баллов по всем пунктам.

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Мау отметил, что на конкурс поступило больше 199 тыс. заявок. Финалистами стали 303 человека.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России», по информации на сайте оргкомитета, проводится среди лиц в возрасте до 50 лет, имеющих опыт управленческой работы. О запуске конкурса по поиску «наиболее перспективных и талантливых» управленцев 11 октября заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Всероссийский финал должен состояться в январе-феврале 2018 года, по его итогам 300 победителей получат кранты в размере 1 млн руб. Победители конкурса будут работать с наставниками, среди которых глава президентской администрации Антон Вайно и его первый заместитель Кириенко, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, другие федеральные чиновники, глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Теги: Владимир Мау , Конкурс , «Лидеры России»
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