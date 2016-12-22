Мэра Львова вызвали в СБУ из-за карты с ДНР и ЛНР

Мэр Львова Андрей Садовый вызван на допрос Службой безопасности Украины (СБУ) из-за карты с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, которая была продемонстрирована на городском форуме по безопасности. Об этом Садовый заявил на встрече с активистами, которые пришли протестовать к мэрии из-за карты, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«Я сегодня в 15:00 должен идти в СБУ, так как меня вызывают в качестве свидетеля по этому форуму. СБУ, вместо того чтобы заниматься террористами, будут общаться [со мной]», — сказал Садовый.

Он отметил, что многих смутила карта с ДНР и ЛНР. По его словам, она была размещена на сайте Европейского совета по международным отношениям. «Там были показаны оккупированные территории в Молдавии, Грузии, в том числе в Украине. Было показано, что в оккупации находятся Крым и часть Донецкой и Луганской областей», — подчеркнул Садовый.

В статье на сайте Европейского совета указывалось, что на карте отображены «серые зоны» в Восточной Европе, которые Россия якобы использует, «чтобы оказывать давление и дестабилизировать своих соседей». Помимо Крыма, Луганской и Донецкой областей на карте были отмечены Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах.

Садовый отметил, что просмотрел статью и счел ее «в принципе объективной». По его словам, в ситуации с картой «кто-то попробовал подать определенную информацию под определенными акцентами».

Представитель Львовской областной госадминистрации Олег Синютка в конце ноября пообещал подать заявление в СБУ о поддержке ДНР и ЛНР со стороны организаторов форума по безопасности во Львове. Об этом сообщала газета «Европейская правда».

«Когда сегодня на форуме на официальном экране написаны названия «народных республик», то это я считаю провокацией и обращусь в СБУ, чтобы дать этому оценку», — прокомментировал Синютка появление карты с ЛНР и ДНР на форуме.