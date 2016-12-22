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Стала известна дата рассмотрения апелляции на меру пресечения Керимову
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Стала известна дата рассмотрения апелляции на меру пресечения Керимову
Бизнес, 17:52
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Стала известна дата рассмотрения апелляции на меру пресечения Керимову

Апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс 5 декабря рассмотрит жалобу на меру пресечения российскому сенатору Сулейману Керимову. Об этом со ссылкой на аппарат суда сообщает ТАСС.

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Слушание назначено на 14:00 по местному времени (16:00 мск) и пройдет в открытом режиме. Будет ли Керимов присутствовать на слушаниях, в суде не ответили, сославшись на отсутствие информации.

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Бизнес

«РИА Новости» со ссылкой на сотрудников суда сообщает, что адвокаты Керимова ходатайствуют о закрытии заседания.

Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября. Ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов с покупки вилл на Лазурном Берегу. Представители сенатора опровергают наличие у него недвижимости во Франции.

Суд отпустил Керимова под подписку о невыезде. Сумма залога составила €5 млн. Сенатор обязан оставаться на территории департамента Приморские Альпы, сдать паспорт и регулярно отмечаться в полиции.

Керимов с 2008 года представляет в Совете Федерации Дагестан. В списке 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes он занимает 21-е место ($6,3 млрд). Семья Керимова владеет золотодобытчиком «Полюс» (доля 82,4%) и аэропортом Махачкалы. Владелец активов — сын сенатора Саид Керимов.

Теги: суд , налог , Сулейман Керимов
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