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Герман Клименко ушел с поста директора Института развития интернета
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Герман Клименко ушел с поста директора Института развития интернета
Общество, 17:36
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Герман Клименко ушел с поста директора Института развития интернета
Советник Путина по вопросам развития интернета Герман Клименко покинул пост председателя совета Института развития интернета, его место занял бывший заместитель гендиректора «СТС Медиа» Сергей Петров
Герман Клименко (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Герман Клименко сообщил РБК, что покинул пост председателя совета Института развития интернета (ИРИ), но остался членом совета организации.

По его словам, он не захотел «сидеть на трех стульях». Новым директором ИРИ стал Сергей Петров (гендиректор Индустриального комитета по телеизмерениям и бывший заместитель гендиректора «СТС Медиа»), который «очень склонен к законодательству, а мне это не очень интересно», отметил Клименко.

«Дело в том, что у Института развития интернета накопилось очень много медицинских обязательств, а я считаю, что нужно форсировать два направления: сама медицина и криптовалюты», — рассказал Клименко.

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Институт развития интернета работает с 2015 года, его основными целями являются создание межотраслевой дискуссионной площадки, консолидация отраслевых исследований и распространение их результатов, налаживание диалога между «участниками экосистем интернета» и властью. ИРИ учредили Российская ассоциация электронных коммуникаций, Фонд развития интернет-инициатив, Медиакоммуникационный союз, РОЦИТ и лично Клименко при поддержке администрации президента.

Одной из первых инициатив ИРИ стала разработка предложений поправок в законодательство, предусматривающих преференции для российского программного обеспечения для госзакупок.

В феврале 2017 года ИРИ совместно с дочерней структурой «Ростеха», Национальным центром информатизации, создали консорциум разработчиков отечественного ПО. Сотрудник ИРИ Анна Мещерякова сообщала тогда, что экономический эффект от этого консорциума составит «сотни миллионов рублей». В качестве первоочередных задач она назвала объединение разработчиков операционных систем.

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Клименко занимал пост председателя совета ИРИ с февраля 2015 года. С января 2016 года Клименко является советником президента России по вопросам развития интернета. Клименко также владеет порталом LiveInternet.

Авторы: Ольга Агеева, Григорий Дубов, Андрей Гатинский.
Теги: Герман Клименко , Институт развития интернета
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