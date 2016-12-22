Песков назвал 58% собравшихся на выборы хорошим показателем

Готовность почти 60% россиян пойти на выборы президента — хороший показатель. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это очень солидные показатели, говорящие об очень высокой потенциальной активности наших избирателей», — сказал Песков, комментируя опрос, проведенный Левада-центром.

«Начало избирательной кампании, в свою очередь, приводит к значительному повышению подобных цифр. Если учесть, что избирательная кампания у нас еще не начиналась, то это очень большие цифры», — подчеркнул Песков.

Ранее 4 декабря были опубликованы результаты опроса Левада-центра, согласно которым желание голосовать в той или иной степени выразили 58% россиян. Еще 20% не определились, пойдут ли на выборы.