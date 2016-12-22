Прокуратура Ульяновска проверит недопуск инвалидов с собаками в автобус

Прокуратура Ульяновской области проводит проверку по факту ​недопуска в автобус двух инвалидов по зрению с собаками. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Будет проверено соблюдение требований законодательства об охране интересов инвалидов. Проверка начата после того, как в YouTube было опубликовано видео инцидента.

3 декабря сотрудники Центрального автовокзала отказались пустить в автобус девушку и молодого человека с ограниченными возможностями, сопровождаемых собаками-поводырями. Сотрудники вокзала требовали билеты на животных, несмотря на слова молодых людей о том, что по закону билеты не нужны. В итоге пассажирам удалось уехать вместе со своими собаками.

Руководство автовокзала заявило, что примет меры, чтобы не допустить подобных конфликтов с пассажирами в дальнейшем, сообщает «РИА Новости».

«Эту ситуацию мы можем назвать недоразумением. Конечно, людей посадили на автобус. Они благополучно уехали. Никаких нормативных актов, запрещающих проезд людей-инвалидов с собаками-поводырями, нет. Вся эта ситуация — недоработка перронного контролера», — сказала заместитель гендиректора автовокзала Людмила Кубрина.

Видео: Илюха Кремлёв / YouTube

В ноябре в Санкт-Петербурге в ТРЦ ​Atlantic City подростка-колясочника попросили покинуть кафе кинотеатра «Мираж Синема», объяснив это тем, что мальчик не прошел фейсконтроль.​ В кафе действия сотрудников объяснили тем, что мальчик и его друзья ничего не заказали.