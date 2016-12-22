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Компания Фетисова экранизирует романы номинантов премии «Русский Букер»
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Компания Фетисова экранизирует романы номинантов премии «Русский Букер»
Общество, 16:40
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Компания Фетисова экранизирует романы номинантов премии «Русский Букер»

Кинокомпания «Фетисов Иллюзион», генпродюсером которой является бизнесмен и экс-сенатор Глеб Фетисов, намерена экранизировать романы номинантов премии «Русский Букер». Об этом говорится в сообщении кинотелевизионной студии «Главкино», поступившем в РБК.

Кинокомпания Фетисова планирует экранизировать романы «Убить Бобрыкина. История одного убийства» Александры Николаенко и «Травля» Саши Филипенко. В настоящий момент с авторами идут переговоры по опциону на сценарий на основе произведений.

«В романах Александры Николаенко и Саши Филипенко много образности, сильная драматургия, их можно переложить на язык современного кинематографа, и они должны быть интересны зрительской аудитории», — заявил Глеб Фетисов. По его словам, фильм, снятый по сценарию на основе романов «главной российской литературной премии», будет способствовать капитализации и продвижению будущей ленты. Фетисов отметил, что «качественная литературная история — это уже немало для успеха проекта».

В сентябре 2017 года стали известны имена 19 претендентов на «Русского Букера», попавших в лонг-лист. Всего жюри разобрали 75 представленных на премию романов.

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Большинство произведений были написаны в 2017 году. Это «Формула свободы» Ирины Богатыревой, «Обнаженная натура» Валерия Бочкова, «В Советском Союзе не было аддерола» Ольги Брейнингер, «Песнь тунгуса» Олега Ермакова, «Чудо: Роман с медициной» Калле Каспера, «F20» Анны Козловой, «Сказки нашей крови» Владимира Лидского, «Номах. Искры большого пожара» Игоря Малышева, «ЗАХХОК» Владимира Медведева, «Патриот» Андрея Рубанова, «Неизвестность» Алексея Слаповского, «Иншалла. Чеченский дневник» Анны Тугаревой и «Красный крест» Саши Филипенко.

Названы 19 претендентов на премию «Русский Букер» 2017 года
Общество

Также в лонг-лист премии вошли несколько романов, написанных в 2016 году. Это «Должник» Андрея Волоса, «Тайный год» Михаила Гиголашвили, «Свидание с Квазимодо» Александра Мелихова, «Убить Бобрыкина. История одного убийства» Александры Николаенко, «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова и «Китаист» Елены Чижовой.

Названы шесть романов из шорт-листа «Русского Букера»
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В конце октября в шорт-лист премии вошли романы «Тайный год» Михаила Гиголашвили, «Номах. Искры большого пожара» Игоря Малышева, «ЗАХХОК» Владимира Медведева, «Свидание с Квазимодо» Александра Мелихова, «Убить Бобрыкина. История одного убийства» Александры Николаенко и «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова.

Имя лауреата 2017 года будет названо 5 декабря. Победителю достанется награда в 1,5 млн руб., остальные финалисты получат по 150 тыс. руб. В 2017 году попечителем «Русского Букера» стала кинокомпания «Фетисов Иллюзион». Премия вручается с 1992 года.
Теги: Глеб Фетисов , экранизация , роман , «Русский Букер»
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