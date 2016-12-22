В Пензе более 120 домов остались на сутки без отопления

В Пензе отключили центральное отопление в 126 жилых домах, 5 школах и 5 детских садах до утра 5 декабря из-за ремонта теплосетей. Об этом РБК сообщили в теплоснабжающей компании «Т Плюс».

Причиной отключения стали ремонтные работы по устранению выявленного дефекта на трубопроводе в районе улицы Нахимова.

«Устранение кратковременного нарушения гидравлического и теплового режимов запланировано с 9:00 мск 4 декабря до 8:00 мск 5 декабря», — говорится в сообщении.

И.о. технического директора АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Дмитрий Шелихов пояснил РБК, что ремонт носит профилактический характер и будет завершен в заявленный срок.

«Температура в жилых помещениях соответствует нормативам — время для устранения временного дефекта было специально выбрано с учетом погодных условий. Ни о каком замерзании речь не идет», — отметил он.

Ранее власти города оштрафовали «Т Плюс» на 1 млн руб. за затягивание сроков начала отопительного сезона, сообщала «Пензаинформ» со ссылкой на исполняющего обязанности главы администрации Пензы Сергея Волкова.

В январе после аварии, произошедшей на принадлежащей «Т Плюс» ТЭЦ-1 в Пензе, без тепла осталось более 75 тыс. человек. В результате порыва на теплотрассе отопление было отключено в 470 домах.

За период с 2017 по 2020 год «Т Плюс» планирует вложить около 1 млрд руб. в ремонт тепловых сетей Пензы.