На Украине за 2017 год зарегистрировали 85 нападений на журналистов

За 11 месяцев 2017 года на Украине зафиксировано 85 случаев проявлений физической агрессии по отношению к журналистам. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

По данным НСЖУ, только за ноябрь на журналистов нападали пять раз: инциденты произошли в Киеве, Николаеве, Черновцах и в Львовской области. В заявлении организации подчеркивается, что «журналисты-расследователи в Украине находятся в группе большого риска», изучая «неудобные для политиков или чиновников или бизнесменов темы», они «подвергаются физической агрессии». «При этом правоохранители не только эффективно не наказывают нападающих, но и сами задают модель грубого реагирования на профессиональную работу журналистов», — отметил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов в разговоре с РБК заявил о намерении связаться с украинскими журналистами для выяснения информации о неэффективном расследовании случаев нападения на журналистов. «Мы сейчас свяжемся [с Союзом журналистов Украины] для выяснения деталей, попробуем что-то сделать. Нужно получить информацию до конца, а потом через ОБСЕ обратимся за помощью», — сообщил Богданов.

Одним из самых резонансных нападений на журналистов на Украине за последние два года стало убийство Олеся Бузины. Его застрелили в Киеве двое неизвестных в масках в апреле 2015 года.