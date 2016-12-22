Умер замглавы «Газпрома» Александр Козлов

Заместитель председателя правления «Газпрома» по хозяйственной части Александр Козлов скончался. Об этом сообщается на сайте компании.

Козлов скоропостижно скончался 3 декабря на 65-м году жизни. Где это произошло, не сообщается. Он работал в этой должности с марта 2005 года.

Козлов был председателем попечительского совета «Газпром школы», отвечал за круглогодичное функционирование горно-туристического центра ПАО «Газпром» в Сочи, в том числе в период подготовки к проведению XXII Зимних Олимпийских игр и XI Зимних Паралимпийских игр в 2014 году.