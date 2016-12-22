Прокурор заявил об отсутствии у Сечина оснований для провокации Улюкаева

У главы «Роснефти» Игоря Сечина не было оснований для провокации и оговора бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Об этом заявил прокурор Борис Непорожный в Замоскворецком суде Москвы, передает корреспондент РБК. В суде проходят прения сторон по делу обвиняемого в коррупции Улюкаева.
Непорожный напомнил о заключениях экспертиз, выполненных во время следствия, в которых говорится, что в «речевом поведении Улюкаева «есть признаки понимания», и что речь там идет о взятке».
Эксперты считают, что в речевом поведении Сечина есть «признаки предварительной договоренности» (с Улюкаевым о взятке)., добавил он.
5 сентября на суде по делу Алексея Улюкаева прокурор зачитал расшифровку разговора бывшего министра с Игорем Сечиным, который предшествовал задержанию Улюкаева. В октябре адвокат Улюкаева заявил, что зачитанная гособвинителем на суде расшифровка диалога между Сечиным и Улюкаевым сделана с ошибками. Он добавил, что представит альтернативную экспертизу.