В Таиланде 15 человек пострадали в столкновении пикапа с мотоциклистами

Два человека погибли, 15 ранены при столкновении пикапа с группой мотоциклов в Южной Паттайе в Таиланде. Об этом сообщает телеканал Pattayaone со ссылкой на полицию.

В полиции уточнили, что погибшими оказались мотоциклисты.

Водитель пикапа заявил сотрудникам полиции, что причиной ДТП стал случившийся у него эпилептический припадок. По данным инспектора ГАИ, у 44-летнего водителя случился приступ после употребления алкоголя. Мужчина совершил наезд на мотоциклистов, когда выехал на встречную полосу дороги. Авария произошла в 7:00 утра по местному времени на Южной Паттайе-роуд напротив универмага Pattaya Tuk Com.

Издание Bangkokpost со ссылкой на данные полиции сообщает, что мотоциклы, на которых наехал водитель пикапа, перевозили детей в школу. Среди пострадавших в основном учащиеся и их родители. Пострадавшие госпитализированы. Личности погибших в ДТП не установлены. По данным полиции, тест водителя пикапа на алкоголь был отрицательным.

Полиция Паттайи на своей странице в Facebook опубликовала предварительный список пострадавших в ДТП.

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