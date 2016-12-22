Посол США в России назвал условия восстановления отношений двух стран

Нормализовать отношения России и США возможно лишь повысив уровень доверия сторон и придя к соглашению по вопросу Украины. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал посол США в России Джон Хантсман.

Дипломат отметил, что именно восстановление доверия между Вашингтоном и Москвой считает своей основной задачей и вызовом на новом посту. «Доверие — это предпосылка для совместной работы и продвижения вперед в отношениях как между людьми, так и между странами. Без доверия ничего невозможно делать», — подчеркнул он.

При этом ключевой проблемой, мешающей восстановлению диалога между Россией и США Хантсман назвал проблему вероятного вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Несмотря на то, что в Вашингтоне на самом высоком уровне высказываются за улучшение отношений с Москвой, эта проблема остается на повестке дня. Дипломат подчеркнул, что в России её значение недооценивается. «Вмешательство в выборы президента США в 2016 г. сыграло большую роль. Я думаю, в России недооценивают, какое это оказало воздействие как на сами выборы, так и на людей, которые интересовались ими, следили за избирательным процессом. В американской политике система избрания главы государства священна», — рассказал он.

Вместе с тем посол признал, что исходной точкой для ухудшения отношений России и США стал кризис на Украине. Соглашение по урегулированию ситуации в этой стране могло бы «вдохнуть новую жизнь в двусторонние отношения Москвы и Вашингтона», полагает Хантсман.

Вскоре после своего назначения Хантсман назвал отношения между двумя странами «самыми сложными в мире». Как первый шаг к улучшению отношений он обозначил» восстановление суверенитета Украины».