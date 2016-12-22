Эрдоган обвинил США в стремлении наказать Турцию

Вашингтон стремится наказать и дискредитировать Турцию, используя для этого террористические группировки и политические движения внутри страны. Об этом, как сообщает телеканал NTV, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Свою позицию в отношении США Эрдоган озвучил на съезде правящей Партии справедливости и развития.«Они пытаются наказать нас, судить, дискредитировать, заставить подчиняться своему сценарию. Они делают это через своих людей в нашей стране, вместе с FETO (организация, обвиняемая властями Турции в попытке госпереворота. — РБК)», — заявил Эрдоган.

Президент Турции также обвинил США в использовании курдского движения и «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) для дестабилизации ситуации в стране. «Все это направлено на то, чтобы заставить нас встать на колени, ослабить нас. Они стараются изо всех сил, но не добьются успеха», — заявил он.

Ранее в ноябре Эрдоган заявил, что ставит под сомнение возможность доверия к НАТО. Тогда же он обвинил США в сговоре с ИГ.