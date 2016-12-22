В Баку покончил с собой причастный к убийству 12 человек экс-офицер МВД

В столице Азербайджана совершил самоубийство находившийся в заключении экс-офицер МВД страны Гаджи Мамедов, сообщает агентство APA. Полковник-лейтенант Мамедов был главой банды, занимавшейся похищениями и убийствами, на счету которой 12 жертв.

Самоубийство произошло в тюремной больнице («специализированном туберкулезном медучреждении», пишет агентство). По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Проверку обстоятельств произошедшего проводят следователи.

Бывший старший оперуполномоченный Главного управления уголовного розыска МВД Азербайджана Гаджи Мамедов создал свою банду в середине 1990-х годов. Основной целью банды были похищения и получение выкупа за жертв от их состоятельных близких. Кроме того, преступники занимались и убийствами, часть из которых, предположительно, была совершена по заказу. Всего следствием было доказано 12 совершенных бандой убийств и 17 похищений. Среди жертв банды были крупные бизнесмены и сотрудники госорганов. За освобождение одного из похищенных, отца крупного предпринимателя, Меджи Мамедова, преступники потребовали сумму в €2 млн и $200 тыс. Среди убитых бандой был начальник аналитического отдела Главного управления МВД по борьбе с наркотиками Азер Исмайлов.

Для ликвидации банды была спланирована операция под названием «Черный пояс», проведением которой занялось Министерство нацбезопасности Азербайджана. Силовиками были задержаны 27 человек. В состав банды входили сотрудники азербайджанского МВД, а также несколько выходцев из Чечни, граждан России. Около половины из них, в том числе и Мамедов, получили пожизненное заключение.