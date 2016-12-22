Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,24 58,73 EUR Нал. 70,26 69,59 USD Бирж. 58,88 +0,43 EUR Бирж. 70,07 +0,54 USD ЦБ. 58,52 -0,06 EUR ЦБ. 69,75 +0,23 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 10777,00 -98,68 ММВБ 2105,99 +0,26% РТС 1133,33 +0,16% Brent 63,70 +1,66% DJIA 24231,59 -0,17% Nasdaq 6847,59 -0,38% FTSE 7300,49 -0,36%
В Баку покончил с собой причастный к убийству 12 человек экс-офицер МВД
Лента новостей
Кремль дал установку избежать митингов и судов после выборов 00:09, Политика Три американских телеканала смогут зарабатывать в России на рекламе 00:01, Технологии и медиа Социологи предсказали второе место Жириновского на выборах президента 00:00, Политика Адвокат Трампа взял на себя ответственность за твит главы США о Флинне 03 дек, 23:47, Политика СКР назвал причину гибели фигуранта дела о покраске звезды на высотке 03 дек, 23:18, Общество Лайнер авиакомпании Finnair совершил экстренную посадку в Финляндии 03 дек, 23:07, Общество Улучшенная реальность: автомобиль с «защитой от дурака» 03 дек, 23:05, Subaru XV и Autonews «Халл» уволил Леонида Слуцкого с поста главного тренера 03 дек, 22:43, Спорт В Тунисе перевернулся автобус с 56 пассажирами 03 дек, 22:38, Общество Невозможный импичмент: чего хочет от Украины Михаил Саакашвили 03 дек, 22:22, Политика Абсолют Банк подал иск к «ВИМ-Авиа» на сумму более 500 млн руб. 03 дек, 22:14, Бизнес Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 03 дек, 22:10, Lenovo и РБК Кадыров сообщил об отключении электричества в Грозном на час 03 дек, 21:35, Общество В Москве неизвестный сбил четырех человек и скрылся с места аварии 03 дек, 21:30, Общество В Пентагоне заявили о создании в России и Китае космического оружия 03 дек, 21:08, Политика МИД Северной Кореи охарактеризовал США фразой «ядерный демон» 03 дек, 21:05, Политика Тест: как выглядеть красиво на всех фото 03 дек, 20:51, РБК и Huawei Мутко заявил о «редактировании» в США дневников информатора WADA 03 дек, 20:14, Общество Минобороны России нанесло авиаудары по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре 03 дек, 19:38, Политика Марш сторонников Саакашвили за импичмент Порошенко. Фоторепортаж 03 дек, 19:25, Фотогалерея  В ДНР заявили об «отстреле» украинских военных собственными снайперами 03 дек, 19:15, Политика Глава Союза биатлонистов России пригрозил информатору WADA судом 03 дек, 19:14, Общество Трамп назвал репутацию ФБР «худшей в истории» 03 дек, 19:13, Политика 25 проверенных маршрутов для зимнего автотуризма по России и Европе 03 дек, 18:55, РБК и Hankook СМИ анонсировали отставку Слуцкого с поста тренера «Халла» 03 дек, 18:50, Спорт В Киеве неизвестные в военной форме заблокировали телеканал NewsOne 03 дек, 18:41, Общество Москвичам посоветовали 4 декабря отказаться от автомобилей из-за непогоды 03 дек, 18:17, Общество В жилой высотке в центре Москвы произошел пожар 03 дек, 18:14, Общество
В Баку покончил с собой причастный к убийству 12 человек экс-офицер МВД
Общество, 00:15
0
В Баку покончил с собой причастный к убийству 12 человек экс-офицер МВД

В столице Азербайджана совершил самоубийство находившийся в заключении экс-офицер МВД страны Гаджи Мамедов, сообщает агентство APA. Полковник-лейтенант Мамедов был главой банды, занимавшейся похищениями и убийствами, на счету которой 12 жертв.

Самоубийство произошло в тюремной больнице («специализированном туберкулезном медучреждении», пишет агентство). По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Проверку обстоятельств произошедшего проводят следователи.

Бывший старший оперуполномоченный Главного управления уголовного розыска МВД Азербайджана Гаджи Мамедов создал свою банду в середине 1990-х годов. Основной целью банды были похищения и получение выкупа за жертв от их состоятельных близких. Кроме того, преступники занимались и убийствами, часть из которых, предположительно, была совершена по заказу. Всего следствием было доказано 12 совершенных бандой убийств и 17 похищений. Среди жертв банды были крупные бизнесмены и сотрудники госорганов. За освобождение одного из похищенных, отца крупного предпринимателя, Меджи Мамедова, преступники потребовали сумму в €2 млн и $200 тыс. Среди убитых бандой был начальник аналитического отдела Главного управления МВД по борьбе с наркотиками Азер Исмайлов.

Для ликвидации банды была спланирована операция под названием «Черный пояс», проведением которой занялось Министерство нацбезопасности Азербайджана. Силовиками были задержаны 27 человек. В состав банды входили сотрудники азербайджанского МВД, а также несколько выходцев из Чечни, граждан России. Около половины из них, в том числе и Мамедов, получили пожизненное заключение.

Главное
Кремль дал установку избежать митингов и судов после выборов Политика
Материалы по теме
Два предполагаемых участника банды Басаева предстанут перед судом Общество
«Коммерсантъ» раскрыл подробности дела банды киллеров-чекистов Общество
В Ростове-на-Дону запросили до 23 лет колонии для членов «банды амазонок» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку