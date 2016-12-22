В Крыму бывший сотрудник украинской милиции сбил семерых подростков

В Крыму бывший сотрудник украинской милиции на автомобиле ВАЗ-2106 въехал в группу из семерых подростков. Об этом заявила ТАСС руководитель пресс-службы управления МВД России по Крыму Ольга Кондрашова.

По ее словам, мужчина был уволен из органов до присоединения республики к России.

Издание «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД МВД России по региону сообщает, что, по предварительным данным, виновник ДТП был пьян. Четверо из пострадавших госпитализированы, им от 12 до 16 лет. Они получили «закрытые черепно-мозговые травмы» и «сотрясение головного мозга».

По предварительным данным, ЧП произошло в селе Братское Красноперекопского района республики.

Глава администрации Братского сельского поселения Елена Измаилов рассказала «РИА новости», что бывший полицейский, который устроил ДТП, был неоднократно замечен за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Зачастую он вел себя агрессивно и «хвастался своими связями в УМВД». Такое поведение «сходило ему с рук».