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NASA опубликовало фотографию облаков на Юпитере
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NASA опубликовало фотографию облаков на Юпитере
Технологии и медиа, 17:23
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NASA опубликовало фотографию облаков на Юпитере

NASA опубликовало снимок облаков на северном полушарии Юпитера, которые сделал зонд Juno, приблизившийся на 18,9 тыс. км от верхних слоев облаков. Снимок обработан синим фильтром, сообщает пресс-служба организации.

Фото: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Seán Doran

Снимок был сделан 24 октября в 10:24 утра PDT. Во время съемки корабль находился на широте 57,57 градуса. Масштаб фото — 12,5 км/пиксель.

Ракета-носитель Atlas V с исследовательским зондом Juno стартовала с мыса Канаверал к Юпитеру в августе 2011 года. Это стало второй миссией американской программы New Frontiers. Зонд вышел на орбиту Юпитера 5 июля 2016 года. После этого аппарат сделал первый снимок планеты. В августе того же года Juno максимально приблизился к Юпитеру, двигаясь на расстоянии 4,2 тыс. км от верхнего слоя атмосферы.

Аппарат занимается изучением гравитационного и магнитного полей Юпитера и должен проверить гипотезу о наличии у планеты твердого ядра. Зонд исследует атмосферу Юпитера и занимается поисками воды.

Стоимость проекта, по оценкам Reuters, составила $1 млрд.

Теги: NASA , Юпитер , облака , Atlas V , зонд Juno
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