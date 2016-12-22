Погиб фигурант дела о покраске звезды на высотке в Москве

В результате прыжка в Баксанском ущелье в Кабардино-Балкарии погиб российский бейсджампер Александр Погребов — фигурант дела о покраске звезды на Котельнической набережной в цвета украинского флага. Об этом говорится на странице DvizhuhaClub в Facebook.
Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, тело бейсджампера, который совершил жесткую посадку и в результате погиб, спасатели обнаружили 2 декабря.
«Мы нашли парапланериста из Московской области, который совершил жесткую посадку. Двое суток мы искали и на вторые сутки нашли его на ущелье Азау на высоте около 2100 м. Про фамилию и имя не могу сказать, не знаю», — сказал сотрудник. По его словам, поисково-спасательные работы завершены, тело погибшего передано местному управлению МВД.
Четырех бейсджамперов — Александра Погребова, Алексея Широкожухова, Евгению Коротову и Анну Лепешкину задержали в 2014 году после перекраски звезды высотки на Котельнической набережной в цвета украинского флага. Они спрыгнули с высотки в тот же день, когда была перекрашена звезда.
Суд постановил, что задержанные пытались таким образом привлечь внимание к акции. Сами бейсджамперы сообщали, что не знали о ней. В 2015 году суд оправдал всех четырех парашютистов.