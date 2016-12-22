В Киеве прошел марш сторонников Саакашвили за импичмент Порошенко

В центре Киева состоялся «марш за импичмент» президента Украины Петра Порошенко, организованный экс-председателем Одесской областной администрации Михаилом Саакашвили. Как сообщает «Украинская правда», на митинг вышли «около 3 тыс. человек».

Организаторы марша вновь требуют создать антикоррупционный суд, отменить положение о неприкосновенности народных депутатов и внести поправки в избирательное законодательство.

Шествие началось в 12:00 по местному времени в Киевском парке им. Тараса Шевченко. По данным издания, собравшиеся выкрикивали «Импичмент, импичмент...!», «Вставай!» и другие лозунги. Некоторые участники пришли с флагами Украины.

«Колонна двинулась по бульвару Шевченко в сторону Майдана Независимости в сопровождении около 300 правоохранителей», — сказано в сообщении.​ Нарушений зафиксировано не было.

Ранее в столице страны прошла акция «Марш возмущенных», в которой участвовали около 500 человек. Она была также организована Саакашвили, который в том числе возглавляет партию «Движение новых сил». До этого, 29 октября, бывший глава Одесской области выступал за досрочные выборы президента и парламента. Палаточный лагерь у стен Верховной рады появился 17 октября, палатки стали устанавливать активисты «Движения новых сил».