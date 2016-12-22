Жертвами взрыва на востоке Афганистана стали шесть человек
Политика, 14:27
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Жертвами взрыва на востоке Афганистана стали шесть человек
В афганском городе Джелалабаде на востоке страны в результате взрыва погибли по меньшей мере шесть человек, пострадали 13. Об этом сообщил представитель местных властей, передает Tolo News.
Как рассказал собеседник издания, самоподрыв совершил террорист-смертник на мотоцикле. Среди погибших есть женщина и ребенок. Пострадавшие были доставлены в больницу. Других деталей произошедшего представитель местных властей не сообщил.
Пока ни одна террористическая организация, включая «Талибан» (запрещена в России), не взяла на себя ответственность за произошедшее.