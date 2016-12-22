Теннисистка Мария Шарапова снимется в спин-оффе трилогии «Друзей Оушена»

Российская теннисистка Мария Шарапова снимется в женском спин-оффе трилогии «Друзья Оушена». Фильм под названием «Восемь подруг Оушена» она сыграет саму себя, сообщает издание Tennis World.

В киноленте режиссера Гэри Росса, кроме российской спортсменки, снимется еще одна звезда мирового тенниса — Серена Уильямс, которая также будет играть себя.

Главные роли также исполнят актрисы Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй и певица Рианна.

Фильм должен выйти на экраны в июне 2018 года, но дата премьеры еще не объявлена официально.

В 2017 году Шарапова выбыла из списка самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes — ее доходы снизились из-за допингового скандала.

По данным Tennis World, Шарапова заработала более $300 млн за свою спортивную карьеру и была самым высокооплачиваемым теннисистом ежегодно более десяти лет подряд. Уильямс заработала 27 млн с июня 2016 года по июнь 2017 года.

Трилогия режиссера Стивена Содерберга состоит из фильмов: «Одиннадцать друзей Оушена» (2001 год, ремейк одноименного фильма 1960 года), «Двенадцать друзей Оушена» (2004 год) и «Тринадцать друзей Оушена» (2007 год).

Киноленты сняты в жанре фильм-ограбление. На протяжении всех частей главные роли играли Джордж Клуни, Брэд Питт и многие другие.