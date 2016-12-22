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СК начал проверку после смерти монтажника на стройке в Москве
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СК начал проверку после смерти монтажника на стройке в Москве
Общество, 14:04
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СК начал проверку после смерти монтажника на стройке в Москве

Следователи начали проверку по факту смерти монтажника на территории стройки жилого дома в Москве. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Москве.

Вечером 2 декабря на стройке по Внутреннему проезду было обнаружено тело 53-летнего мужчины с травмами, которые характерны для падения с высоты. Согласно предварительной информации СК, мужчина занимался монтажом оборудования для лифта. 

О том, что тело рабочего нашли в шахте лифта строящегося здания, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, ЧП произошло по адресу: Внутренний проезд, д. 8, стр. 1. Полицейские считают, что мужчина, предположительно, он упал с 11 этажа здания.

Теги: Москва , СКР , Стройка
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