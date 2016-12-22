Пассажиры спасли ребенка на рейсе Москва — Владикавказ

На рейсе Москва- — Владикавказ авиакомпании «Победа» во время полета пассажиры-медики оказали помощь пассажиру, потерявшему сознание. Об этом рассказала РБК пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова.

«На рейсе 195 маломобильный пассажир потерял сознание. Экипаж и находящиеся на борту медицинские работники оказали ему необходимую помощь. Полет был продолжен к месту назначения после разрешения медработников», — рассказала Селиванова.

Корреспондент ТАСС рассказал, что помощь была оказана тяжелобольному ребенку. По его словам, женщина с больным шестилетнем мальчиком возвращалась из Москвы. После взлета ребенку стало плохо, он потерял сознание и не подавал признаков жизни. На борту самолета были два пассажира-медика, которые пришли на помощь. Члены экипажа принесли мальчику кислородный баллон. Во время полета он несколько раз терял сознание, но ему оказывалась необходимая помощь.

В связи со сложившейся ситуацией командир воздушного судна решил не прерывать полет и следовать до места назначения, аэропорта Беслана. Ребенок благополучно перенес посадку, хотя медики боялись за его состояние. В аэропорту мальчика приняли врачи из скорой помощи.

В аэропорту Беслана не знают о таком происшествии, рассказали РБК в пресс-службе воздушной гавани.