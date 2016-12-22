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На границе Афганистана и Таджикистана убили командира погранотряда
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На границе Афганистана и Таджикистана убили командира погранотряда
Общество, 12:25
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На границе Афганистана и Таджикистана убили командира погранотряда

На границе Таджикистана и Афганистана в результате перестрелки с наркоторговцами погиб командир погранотряда, пострадали четверо военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, передает национальное агентство «Ховар».

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 2 декабря на участке пограничной заставы № 2 «Бахорак». Группа вооруженных афганских контрабандистов пыталась прорваться на территорию Таджикистана. Пограничники потребовали их остановиться, но в ответ нарушители открыли огонь. В результате перестрелки погиб командир погранотряда полковник Ахтамов Хайриддин. Также были убиты трое контрабандистов. Остальные — скрылись.

На месте происшествия были найдены четыре автомата Калашникова и более 33 кг наркотических веществ. На данный момент ведется поиск сбежавших наркоторговцев.

Получившие ранения четверо военнослужащих были госпитализированы. Их состояние врачи оценили как удовлетворительное. Полковник Ахтамов будет похорон в Фархорском районе на севере Таджикистана.

Теги: контрабанда , наркотрафик , пограничник
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