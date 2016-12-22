Штаб Навального сообщил об освобождении задержанных в Самаре активистов

Задержанных активистов из самарского штаба оппозиционера Алексея Навального отпустили. Об этом сообщила в своем Twitter координатор штаба Екатерина Герасимова.



«После того как мы написали жалобы на нарушение сроков задержания (три часа), всех отпустили без протоколов», — написала она. По словам Герасимовой, всего были задержаны восемь человек, которые монтировали сцену для проведения митинга. Координатор штаба Навального отметила, что сотрудники правоохранительных органов заподозрили их в краже оборудования.

О том, что активистов из самарского штаба Навального задержали, стало известно в воскресенье, 3 декабря, после сообщения группы во «ВКонтакте» «Команда Навального Самара». Митинг, как написал на своей странице в Twitter Алексей Навальный, состоится 3 декабря на площади Кирова. По его словам, мероприятие согласовано.В МВД информацию о задержании сторонников Навального комментировать отказались. «Ничего пока не комментируем. Выясняем», — заявил РБК начальник пресс-службы ведомства Сергей Гольдштейн.В пресс-службе местных властей заявили, что митинг Навального не был согласован, пишет местное издание SamRU. Это решение было вынесено Областным судом Самары 1 декабря, после апелляции городской администрации на решение суда от 28 ноября. Тогда суд постановил незаконным отказ в проведение митинга. Митинг не был разрешен из-за того, что во дворце культуры 3 декабря будет проходить Межрегиональный чемпионат по восточным танцам. «В этой связи распространяемая информация о согласовании митинга не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе городской администрации.