Глава Apple призвал строить Сеть на принципах гуманизма и безопасности

Генеральный директор Apple Inc. Тим Кук призвал к тому, чтобы будущие интернет-технологии были построены на принципах «конфиденциальности, безопасности и человечности». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова Кука во время церемонии открытия Всемирной конференции по интернет-безопасности в Китае (Cybersecurity Administration of China (CAC) ).

«Несмотря на то, что многое было сказано о потенциальных недостатках искусственного интеллекта, я не беспокоюсь о машинах, которые думают, как люди. Я беспокоюсь о людях, которые думают, как машины», — сказал он. «Мы все должны работать над тем, чтобы внедрять ИT-технологии наряду с общечеловеческими ценностями», — добавил Кук.

Технологии будущего должны быть открытыми, креативными и гарантировать защиту пользователей в рамках конфиденциальности и приличия.

Четвертая Всемирная конференция по интернет-безопасности проходит в китайском Учжэне 3–5 декабря. В ней участвуют эксперты, представители китайских и зарубежных госструктур, международных организаций, научно-исследовательских центров и др.

По словам исполнительного директора Apple, в центре внимания участников конференции — развитие цифровой экономики для обеспечения открытости и общих перспектив. Среди других важных тем — вопросы сетевой безопасности, передовые интернет-технологии, международное сотрудничество в области больших массивов данных.

Apple критикуют за сотрудничество с властями КНР, которые цензурируют интернет в своей стране, отмечает Bloomberg. Китай — второй по объему рынок для корпорации за пределами Северной Америки. «Мы гордимся тем, что работали с нашими партнерами в Китае над созданием сообщества для общего будущего в киберпространстве», — сказал Кук во время конференции.