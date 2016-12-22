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СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Башкирии
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СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Башкирии
Общество, 10:09
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СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Башкирии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в жилом доме в Башкирии. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК. Дело было заведено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел ночью, 3 декабря, в деревне Суровка Уфимского района. Погибшими при пожаре были двое мужчин 56 и 28 лет и две женщины 56 и 33 лет. По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения огнем при курении.

На сайте управления МЧС по республике Башкирия сообщается, что горел бревенчатый дом. Площадь возгорания составила 25 кв.м, рассказали ТАСС в ведомстве.

Теги: Следственный комитет , Башкирия , Пожар
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