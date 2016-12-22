Путин внес в Госдуму соглашение о службе жителей Южной Осетии в ВС России

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в российскую армию. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.

Документ был подписан 31 марта в Москве.

Владимир Путин в середине марта распорядился подписать документ, согласно которому военные Южной Осетии смогут служить в российской армии. Ранее законопроект одобрило правительство. Своим распоряжением президент поручил Минобороны России и российскому МИДу провести переговоры с Южной Осетией и подписать документ от имени России.

Соглашение разрешает принимать граждан Южной Осетии на службу по контракту на военных базах России. При заключении контракта он должен быть уволен с военной службы в Южной Осетии. Проходить службу гражданин будет в соответствии с российскими законами. Соглашение заключается на период действия договора о союзничестве и интеграции двух стран, которое было подписано в марте 2015 года.

В ноябре прошлого года Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией об объединенной группировке войск. Оно ​«определяет предназначение, порядок формирования, развертывание и применение объединенной группировки войск ВС России и ВС Абхазии».

Абхазия и Южная Осетия, которые ранее входили в состав Грузии, провозгласили независимость в августе 2008 года. Россия и еще три страны-члены ООН — Венесуэла, Никарагуа и Науру — признали суверенитет обеих республик.