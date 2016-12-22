На Шри-Ланке в результате шторма погиб гражданин Украины

В результате шторма на Шри-Ланке погиб гражданин Украины, говорится в сообщении украинского МИДа в Twitter.

«Консул подтверждает гибель украинца в результате шторма на Шри-Ланке. Принимаются первоочередные и необходимые при таких обстоятельствах меры», — говорится в сообщении.

Ранее 2 декабря ситуационно-кризисный центр МИДа России на своей странице в Twitter предупредил о шторме на Шри-Ланке. «Штормовое предупреждение на Шри-Ланке, в индийских штатах Керала, Тамилнад, на островах Лакшадвип в связи с прохождением в Аравийском море тропического циклона «Окхи», — говорится в сообщении. По данным центра, в результате шторма «21 человек погиб, 19 считаются пропавшими без вести».