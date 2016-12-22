Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,21 58,72 EUR Нал. 70,25 69,65 USD Бирж. 58,88 +0,43 EUR Бирж. 70,07 +0,54 USD ЦБ. 58,52 -0,06 EUR ЦБ. 69,75 +0,23 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 10842,84 -6,05 ММВБ 2105,99 +0,26% РТС 1133,33 +0,16% Brent 63,65 -0,08% DJIA 24231,59 -0,17% Nasdaq 6847,59 -0,38% FTSE 7300,49 -0,36%
В Праге рухнул пешеходный мост
Лента новостей
Единороссы займутся поиском «мертвых душ» среди однопартийцев в регионах 19:31, Политика Тест: как выглядеть красиво на всех фото 19:10, РБК и Huawei В Праге рухнул пешеходный мост 19:05, Общество Фарфан второй раз подряд принес «Локомотиву» победу на последних минутах 19:03, Спорт В Подмосковье задержан вымогавший у продавцов деньги полицейский 18:29, Общество Трамп впервые отреагировал на признания Флинна по «российскому делу» 18:22, Политика Минобороны показало видео запуска «Союза» с космодрома в Плесецке 18:04, Технологии и медиа В Башкирии задержаны похитители нефти 17:40, Общество Два российских лыжника попали в тройку призеров на этапе Кубка мира 17:40, Спорт Путин поручил МИДу создать рабочую группу для защиты россиян за границей 17:23, Общество В чем кроется секрет успеха современных женщин 17:13, Subaru XV и Autonews Samsung представил телефон-раскладушку по цене вдвое выше iPhone X 17:03, Технологии и медиа Украинские пограничники рассказали о трех попросивших убежища россиянах 17:03, Политика На Ольхоне начали проектировать запрошенную у Путина автодорогу 16:42, Общество Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 16:32, Lenovo и РБК Американский посол назвал условие снятия санкций с России 16:30, Политика Макфол назвал шуткой просьбу снять с него российские санкции 16:23, Политика Путин поручил изучить практику применения законов о митингах 16:09, Политика Кокорин принес «Зениту» волевую победу в последнем домашнем матче года 15:56, Спорт Капитан «Уездного города» счел увольнение Маслякова «бумажной историей» 15:46, Общество С 1917 до 2017: хорошо ли вы знаете историю российских денег 15:41, РБК и Ситибанк Ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту спутник Минобороны 15:00, Технологии и медиа Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 14:48, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Оливер Стоун назвал Владимира Путина «истинным сыном России» 14:36, Политика Крупный пожар произошел в ТЦ в Оренбурге 14:25, Общество Симоньян рассказала о встрече Путина и Флинна в 2015 году 14:07, Политика Иркутский полицейский совершил суицид 14:02, Общество Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Урал». Онлайн 14:00, Спорт
В Праге рухнул пешеходный мост
Общество, 19:05
0
В Праге рухнул пешеходный мост

В Праге обрушился пешеходный мост через Влатву рядом с Тройским замком. Два человека получили серьезные ранения. Об этом сообщает портал Novinky.

60-летний мужчина находится в коме, у 63-летней женщины многочисленные переломы. Также травмы получили еще двое — мужчины 40 и 34 лет.

Ведется операция по поиску тех, кто мог упасть в воду. Представитель пожарной охраны города Мартин Якдаус заявил, что спасателям известно о двух таких людях, но обнаружить их пока не удалось.

Портал также публикует видео с места событий. На кадрах видны вертолеты спасательной службы, патрулирующие место происшествия, и медики, эвакуирующие одного из пострадавших.

Теги: мост , обрушение , Прага
Главное
Трамп впервые отреагировал на признания Флинна по «российскому делу» Политика
Материалы по теме
В Пензе рухнул второй подъезд аварийного дома Общество
Во Владивостоке обрушился этаж строящегося ТЦ Общество
В Китае пять человек погибли при обрушении строительных лесов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку