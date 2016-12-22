В Праге рухнул пешеходный мост

В Праге обрушился пешеходный мост через Влатву рядом с Тройским замком. Два человека получили серьезные ранения. Об этом сообщает портал Novinky.

60-летний мужчина находится в коме, у 63-летней женщины многочисленные переломы. Также травмы получили еще двое — мужчины 40 и 34 лет.

Ведется операция по поиску тех, кто мог упасть в воду. Представитель пожарной охраны города Мартин Якдаус заявил, что спасателям известно о двух таких людях, но обнаружить их пока не удалось.

Портал также публикует видео с места событий. На кадрах видны вертолеты спасательной службы, патрулирующие место происшествия, и медики, эвакуирующие одного из пострадавших.