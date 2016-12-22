В Башкирии задержаны похитители нефти

В Башкирии с поличным задержаны похитители нефти из продуктопровода. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

В ходе операции была выявлена незаконная врезка в нефтепровод.

Сотрудники полиции задержали двух безработных жителей Татарстана, им 42 и 34 года. Изъят грузовик с цистерной объемом в семь кубометров, наполненной нефтесодержащей жидкостью. При обысках обнаружено место хранения еще 25 кубометров, устройства для врезки в топливную магистраль, насос и оргтехника, на которой изготавливались поддельные накладные. Один из подозреваемых арестован, второй отпущен под подписку о невыезде.

Пресс-служба «Роснефти» ранее сообщала о задержании двух преступных группировок, обворовавших компанию «Башнефть Добыча». Речь идет о краже из нефтепровода 16 т сырья, а также похищении 989 метров труб, отправленных на ремонт.