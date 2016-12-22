Капитан «Уездного города» счел увольнение Маслякова «бумажной историей»

​Увольнение президента международного союза КВН Александра Маслякова с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» является «бумажной историей», которая связана с административными и экономическими факторами. Такое мнение в разговоре с РБК высказал капитан команды КВН «Уездный город», актер, телеведущий Сергей Писаренко.

Должность директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» является «административной и формальной», считает он. Писаренко отметил, что в сообществе выпускников КВН информация об увольнении Маслякова «никак не прокатилась». «Если бы Масляков ушел и исчез как ведущий высшей лиги КВН, как руководитель всего «АМиК», и сказали, что теперь КВН будет вести младший Масляков, волна раскатилась бы моментально», — пояснил Писаренко.

Он допустил, что решение Маслякова уволиться с поста директора было правильным. «Может быть, он действительно прав и не стоит на себе тянуть в таком возрасте столько должностей, доставлять себе неприятности экономическими вопросами со стороны налоговой инспекции или еще кого-то», — сказал Писаренко, отметив, что семейный бизнес должны защищать «молодые поросли». «Александр Васильевич нам дорог как духовный создатель, духовный центр всего КВН, и таким мы его любим», — заключил капитан «Уездного города».

О том, что Александр Масляков уволился с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН», стало известно в конце ноября. Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International представила расследование. В нем рассказывалось, что здание бывшего кинотеатра «Гавана», после того как оно отошло Московскому молодежному центру «Планета КВН», было передано его руководителем Масляковым в собственность ТТО «АМиК», учредителем которого он является.

По мнению авторов расследования, в этом возник конфликт интересов в связи с тем, что по закону Масляков не имел права совмещать руководство ГУП и предпринимательскую деятельность. По сведениям авторов, правительство Москвы освободило Маслякова от должности директора ГУП приказом от 21 июля 2017 года после прокурорского реагирования.

В пресс-службе международного союза КВН в свою очередь сообщили, что Масляков уволился по своему решению, а не из-за прокурорских проверок. По данным пресс-службы, он инициировал свое увольнение еще в начале 2017 года из-за «необходимости приведения трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства». Из-за некоторых обстоятельств, в том числе бюрократических, это процесс затянулся, отметили в союзе КВН. В пресс-службе добавили, что Маслякову ничего не известно об обстоятельствах прокурорской проверки, инициированной по жалобе Transparency International, а на момент поступления запроса из прокуратуры он уже не состоял в должности директора ГУП. «Насколько известно, по результатам этой проверки никакие меры реагирования не принимались», — отметили в союзе.