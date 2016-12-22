Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,18 58,69 EUR Нал. 70,26 69,66 USD Бирж. 58,88 +0,43 EUR Бирж. 70,07 +0,54 USD ЦБ. 58,52 -0,06 EUR ЦБ. 69,75 +0,23 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 11065,64 +216,75 ММВБ 2105,99 +0,26% РТС 1133,33 +0,16% Brent 63,65 -0,08% DJIA 24231,59 -0,17% Nasdaq 6847,59 -0,38% FTSE 7300,49 -0,36%
Капитан «Уездного города» счел увольнение Маслякова «бумажной историей»
Лента новостей
На Ольхоне начали проектировать запрошенную у Путина автодорогу 16:42, Общество Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 16:32, Lenovo и РБК Американский посол назвал условие снятия санкций с России 16:30, Политика Макфол назвал просьбу снять с него российские санкции шуткой 16:23, Политика Путин поручил изучить практику применения законов о митингах 16:09, Политика Кокорин принес «Зениту» волевую победу в последнем домашнем матче года 15:56, Спорт Капитан «Уездного города» счел увольнение Маслякова «бумажной историей» 15:46, Общество С 1917 до 2017: хорошо ли вы знаете историю российских денег 15:41, РБК и Ситибанк Ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту спутник Минобороны 15:00, Технологии и медиа Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 14:48, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Оливер Стоун назвал Владимира Путина «истинным сыном России» 14:36, Политика Крупный пожар произошел в ТЦ в Оренбурге 14:25, Общество Симоньян рассказала о встрече Путина и Флинна в 2015 году 14:07, Политика Иркутский полицейский совершил суицид 14:02, Общество Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Урал». Онлайн 14:00, Спорт «Адмирал Григорович» прошел Босфорский пролив по пути в Средиземное море 13:55, Политика Губернатор назвал сроки возвращения жильцов в разрушенный в Ижевске дом 13:46, Общество В Москве задержано более 50 авиарейсов 13:20, Общество Увеличенное табло счетчика госдолга США вернулось в Нью-Йорк 13:16, Экономика Год Желтой собаки: чего ждать, как отметить, что подарить 13:13, РБК и Русский Стандарт Сыгравшего в «Пиратах Карибского моря» актера обвинили в домогательствах 13:01, Общество Кехман покинул пост гендиректора Новосибирского театра оперы и балета 12:56, Общество «Касперский» отреагировал на запрет антивируса в британских министерствах 12:29, Общество «Ювентус» установил новый рекорд в чемпионате Италии 12:10, Спорт Постпред России рассказал о причинах неудачи переговоров в Женеве 11:59, Политика В Крыму предложили брать расписку с журналистов США о правде в новостях 11:54, Общество «Интернет вещей»: считаем, в чем его выгода 11:53, SAP и РБК СМИ узнали об обсуждении звонков Флинна российскому послу с зятем Трампа 11:32, Политика
Капитан «Уездного города» счел увольнение Маслякова «бумажной историей»
Общество, 15:46
0
Капитан «Уездного города» счел увольнение Маслякова «бумажной историей»

​Увольнение президента международного союза КВН Александра Маслякова с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» является «бумажной историей», которая связана с административными и экономическими факторами. Такое мнение в разговоре с РБК высказал капитан команды КВН «Уездный город», актер, телеведущий Сергей Писаренко.

Должность директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» является «административной и формальной», считает он. Писаренко отметил, что в сообществе выпускников КВН информация об увольнении Маслякова «никак не прокатилась». «Если бы Масляков ушел и исчез как ведущий высшей лиги КВН, как руководитель всего «АМиК», и сказали, что теперь КВН будет вести младший Масляков, волна раскатилась бы моментально», — пояснил Писаренко.

Он допустил, что решение Маслякова уволиться с поста директора было правильным. «Может быть, он действительно прав и не стоит на себе тянуть в таком возрасте столько должностей, доставлять себе неприятности экономическими вопросами со стороны налоговой инспекции или еще кого-то», — сказал Писаренко, отметив, что семейный бизнес должны защищать «молодые поросли». «Александр Васильевич нам дорог как духовный создатель, духовный центр всего КВН, и таким мы его любим», — заключил капитан «Уездного города».

О том, что Александр Масляков уволился с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН», стало известно в конце ноября. Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International представила расследование. В нем рассказывалось, что здание бывшего кинотеатра «Гавана», после того как оно отошло Московскому молодежному центру «Планета КВН», было передано его руководителем Масляковым в собственность ТТО «АМиК», учредителем которого он является.

По мнению авторов расследования, в этом возник конфликт интересов в связи с тем, что по закону Масляков не имел права совмещать руководство ГУП и предпринимательскую деятельность. По сведениям авторов, правительство Москвы освободило Маслякова от должности директора ГУП приказом от 21 июля 2017 года после прокурорского реагирования.

В пресс-службе международного союза КВН в свою очередь сообщили, что Масляков уволился по своему решению, а не из-за прокурорских проверок. По данным пресс-службы, он инициировал свое увольнение еще в начале 2017 года из-за «необходимости приведения трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства». Из-за некоторых обстоятельств, в том числе бюрократических, это процесс затянулся, отметили в союзе КВН. В пресс-службе добавили, что Маслякову ничего не известно об обстоятельствах прокурорской проверки, инициированной по жалобе Transparency International, а на момент поступления запроса из прокуратуры он уже не состоял в должности директора ГУП. «Насколько известно, по результатам этой проверки никакие меры реагирования не принимались», — отметили в союзе.

Теги: Александр Масляков , "Уездный город" , Сергей Писаренко
Главное
Путин поручил изучить практику применения законов о митингах Политика
Материалы по теме
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора Общество
Масляков назвал Меньшикова основной движущей силой возрождения КВН Общество
Масляков прокомментировал тему цензуры шуток про президента на КВН Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку