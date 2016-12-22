Иркутский полицейский совершил суицид
Общество, 14:02
0
Иркутский полицейский совершил суицид
В одном из отделов полиции Иркутска обнаружено тело сотрудника. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Следователи проводят проверку для установления обстоятельств случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
«Комсомольская правда — Иркутск» сообщает, что погибшему было 30 лет, у него остались жена и двое детей. По неподтвержденным данным, возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.
14 ноября сотрудника московской полиции обнаружили мертвым в собственном автомобиле. Вероятно, речь шла о суициде.