Иркутский полицейский совершил суицид

В одном из отделов полиции Иркутска обнаружено тело сотрудника. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Следователи проводят проверку для установления обстоятельств случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

«Комсомольская правда — Иркутск» сообщает, что погибшему было 30 лет, у него остались жена и двое детей. По неподтвержденным данным, возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

14 ноября сотрудника московской полиции обнаружили мертвым в собственном автомобиле. Вероятно, речь шла о суициде.