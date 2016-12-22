Симоньян рассказала о встрече Путина и Флинна в 2015 году

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о встрече экс-помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна и российского президента Владимира Путина. В своем Telegram-канале Симоньян пояснила, что встреча состоялась в 2015 году.

«Майкл Флинн был на нашем десятилетии. Сидел рядом с Путиным. И я сидела рядом. Ни о чем с ним не говорил — у нас была программа, много громкого видео, не поговоришь», — написала глава RT. Симоньян утверждает также, что на тот момент Путин «вообще не знал» Флинна — экс-главу военной разведки Соединенных Штатов.

«Военной разведки? Серьезно?» — процитировала вопрос президента Симоньян. На мероприятии российский лидер посмотрел программу, выступил с речью и ушел, добавила главный редактор.

Майкл Флинн и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Климентьев / Reuters)

В середине июня Путин сам рассказывал об этой встрече. По словам президента, «он едва поговорил» с Флинном. «За столом рядом со мной сидел джентльмен. Я произнес свою речь. Потом мы поговорили о некоторых других вещах, затем я встал и ушел. <...> И только затем мне сказали, что этот мужчина работал в службе безопасности. Вот и все», — рассказал Путин.​

В 2016 году Флинн пояснял, что он был приглашен на десятилетие канала в качестве гостя. По его словам, одну из вещей, которую он узнал во время ужина, — то, что «Путин не уважает власть Соединенных Штатов».

Флинн лишился поста советника Трампа по национальной безопасности 14 февраля. Он покинул должность, после того​ как стало известно о его встрече с послом России в США Сергеем Кисляком. 1 декабря он признал свою вину во лжи ФБР о своих контактах с Россией и заявил, что сотрудничает со спецпрокурором Робертом Мюллером по «российскому делу».